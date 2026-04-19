إيران تكشف عن الوفد المشارك في المفاوضات التالية مع امريكا

أفادت مصادر إيرانية مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، الأحد، بأن وفدا من طهران سيتوجه إلى باكستان، بعد غد الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين، في محاولة لإحياء المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

وتوقعت المصادر أن يضم الوفد الإيراني ذات الفريق الذي شارك في الجولة الأخيرة، وعلى رأسهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وأضافت أن الجانب الإيراني يتوقع صدور إعلان رمزي مشترك يوم الأربعاء يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الحالي.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال إحراز تقدم ملموس، وموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التوجه إلى إسلام آباد، فإن الرئيس الإيراني سيحذو حذوه لعقد "اجتماع رئاسي مشترك" لتوقيع ما يعرف بـ "إعلان إسلام آباد".

ولم يصدر أي تأكيد رسمي حتى الآن من طهران بأن مفاوضيها سيسافرون إلى إسلام آباد.