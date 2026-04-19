حضور كثيف في آخر أيام عروض مهرجان إسطنبول السينمائي

شهدت قاعة سينما أطلس عرض فيلم «On the Dry Rock» للمخرجة يشيم أوستاوغلو، وذلك ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول السينمائي، وسط حضور لافت من جمهور السينما وصنّاعها.



الفيلم التركي شهد حضورا كثيفا من الجمهور، واستمر التصفيق بعده لعدة دقائق في حضور فريق العمل بالكامل.



ويعكس العمل أسلوب المخرجة المعروف باهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وبناء الشخصيات في سياقات معقدة، ما يمنح الفيلم بعدًا نفسيًا وإنسانيًا واضحًا.



ويأتي عرض «On the Dry Rock» ضمن برنامج متنوع يقدّمه المهرجان هذا العام، والذي يسلّط الضوء على تجارب سينمائية معاصرة من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على السينما ذات الطابع الفني المستقل.



يستقبل المهرجان سنويًا ما يقارب 130 فيلمًا من أنحاء العالم، وقد تجاوز عدد الحضور 80 ألف متفرج في دورة 2024، ما يرسخ مكانته كأكبر مهرجان سينمائي في تركيا، كما يلعب دورًا محوريا في ربط السينمائيين الأتراك بشبكات التمويل الأوروبية وشركات التوزيع الدولية.

