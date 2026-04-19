بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات| الأهلي يتأهل إلى ربع النهائي بالفوز على كمبالا الأوغندي

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي تأهل إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري، بعد الفوز على كمبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 3-0.

أقيمت المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا على صالة الأمير عبد الله الفيصل، ونجح الفريق في التفوق بفضل الإعداد المميز والضرب القوي.

تقدم الفريق على كمبالا في الشوط الأول بنتيجة 25-19، وواصل الأهلي سيطرته في الشوط الثاني بنتيجة 25-9 بعد أداء قوي من اللاعبات على مستوى الضرب، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-13.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» الفائز من سوكوسيم السنغالي وليتو الكاميروني في ربع نهائي البطولة.

