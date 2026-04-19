الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

​أمين مستقبل وطن بالإسكندرية: دعم المرأة يأتي على رأس أولويات الحزب

تكريم الامهات المثاليات
أحمد بسيوني

نظمت أمانة الشئون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية احتفالية مميزة بعنوان «أنتي تستحقي»، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات من صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، تقديرًا لجهودهن في دعم أسرهن والمساهمة في تنمية المجتمع، وذلك بحضور الدكتور سعيد عبدالعزيز أمين المحافظة، والنائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب والأمين المساعد بالمحافظة، وحسن خاطر أمين التنظيم، وسمير هارون، أمين الشئون الاقتصادية، وهبة الطويل الأمين المساعد لأمانة الشئون الاقتصادية، ولفيف من قيادات الحزب وكوادره وأعضائه.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين المحافظة، أن حزب مستقبل وطن يمثل كيانًا وطنيًا يعمل من أجل خدمة المواطن في مختلف المجالات، مشددًا على أن المرأة المصرية تمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وأن دعمها وتمكينها يأتي على رأس أولويات الحزب.

ووجّه التحية لكل أم بذلت جهدًا وعطاءً من أجل أسرتها، مؤكدًا أن كل أم تستحق التقدير لما قدمته من تضحيات، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل كمنظومة مؤسسية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وأن المرأة غير القادرة تحظى باهتمام كبير ضمن خطط العمل.

وأضاف أمين المحافظة أن الحزب مستمر في إطلاق المبادرات التي تستهدف الوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق، مع التركيز على دعم الشباب والأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب والأمين المساعد بالإسكندرية، أن دعم الدولة والأحزاب السياسية للمرأة المصرية يعكس إيمانًا حقيقيًا بدورها المحوري في بناء المجتمع، لافتًا إلى أن المرأة أثبتت قدرتها على النجاح في مختلف المجالات، خاصة في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى حرص مجلس النواب على دعم التشريعات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفر لها بيئة مناسبة للنمو والاستمرار.

من جانبه، أوضح حسن خاطر، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، أن مبادرة «أنتي تستحقي» تأتي في إطار خطة الحزب لدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز دورها في المجتمع، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأكد سمير هارون، أمين الشئون الاقتصادية بالمحافظة، أن الأمانة تحرص على تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف تمكين المرأة، من خلال تقديم الدعم اللازم لها سواء بالتدريب أو التوعية أو التكريم المعنوي، مشيرًا إلى أن النماذج التي تم تكريمها تعكس قوة وإرادة المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق النجاح.

فيما أشارت هبة الطويل، الأمين المساعد لأمانة الشئون الاقتصادية بالمحافظة، إلى أن الاحتفالية تمثل رسالة تقدير لكل أم مكافحة، مؤكدة استمرار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات الحزب والوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في مختلف المناطق.

وأضافت أن الاحتفالية تمثل رسالة تقدير لكل أم مكافحة، مؤكدة أن الفاعلية تأتي اتساقًا مع رؤية القيادة السياسية في تمكين المرأة، باعتبارها محورًا أساسيًا في استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.

وشهدت الفعالية حضور ماجدة الشاذلي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية، وعبدالفتاح مسعد عضو هيئة مكتب أمانة الشئون الاقتصادية بالمحافظة، وسط أجواء احتفالية عكست تقدير المجتمع لدور المرأة المصرية وعطائها المستمر.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات، وسط إشادة واسعة بدورهن في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومساهمتهن الفعالة في دعم الاقتصاد المحلي.

