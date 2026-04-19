اتحاد العاصمة يتقدم بهدف نظيف على أولمبيك آسفي في الشوط الأول

تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في الشوط الأول على نظيره أولمبيك آسفي المغربي، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف اتحاد العاصمة عن طريق أحمد خالدي في الدقيقة 45+4.

تشكيل أولمبيك آسفي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: إلياس سيبوت - سعد المورسي - أمين مخير - هواري فرحاني

خط الوسط: فابريس نجوما - إبراهيم خانوس - فاروق كرمون

خط الهجوم: صلاح الدين المورسي - شيخنا البوشقالي - يوسف نجاري

تشكيل اتحاد الجزائر:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف.

خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج.

خط الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان.