الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد شاهين: جوا الروح تجمع بين الإحساس العميق والطابع العصري

الفنان محمد شاهين
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد شاهين، عن أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "جوا الروح"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الأغنية تمثل نقلة نوعية في مشواره الفني وتعكس مرحلة جديدة مليئة بالحماس  والتجديد.

وأوضح شاهين لـ صدى البلد، أن أغنية "جوا الروح" من كلمات الشاعر حسام سعيد، وألحان وليد سامي، فيما يتولى مهمة التوزيع الموسيقي الموزع جلال الحمداوي، مشيرًا إلى أن العمل يجمع بين الإحساس العميق والطابع العصري الذي يواكب تطور الموسيقى في الوقت الحالي.

وأضاف: يسعى فريق العمل إلى تقديم تجربة فنية متكاملة تليق بالجمهور وتواكب تطلعاته، لافتًا إلى أن موعد الطرح سيكون خلال 10 أيام، وسط حالة من الترقب بين محبيه.

وأكد شاهين أن الفترة المقبلة ستشهد "انتعاشة غير مسبوقة" في مشواره الفني، سواء من حيث تنوع الأعمال أو التعاون مع أسماء كبيرة في مجال الموسيقى، مشددًا على أن تعاونه مع جلال الحمداوي يعد خطوة مهمة، نظرًا لما يتمتع به الأخير من خبرة واسعة ونجاحات عالمية في مجال التوزيع الموسيقي.


وكشف الفنان عن وجود مشاريع فنية قادمة تجمعه بعدد من النجوم، من بينهم أحمد طارق يحيى، إلى جانب تعاونات أخرى مع فنانين من فلسطين ودول عربية مختلفة، في إطار سعيه لتوسيع قاعدة جمهوره وتقديم أعمال تحمل طابعًا عربيًا متنوعًا.


واختتم محمد شاهين تصريحاته بالتأكيد،أنه يراهن على أغنية "جوا الروح" لتكون واحدة من أبرز أعماله خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المنتظر فور طرحها رسميًا.

