الخميس.. أخر موعد للتقديم فى مسابقة العمالة اليومية بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن استمرار فتح باب التقديم لوظيفة عامل نظافة بأجر يومي من الرجال والسيدات حتى يوم الخميس المقبل 23 أبريل الجارى وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالمركز لتقديم طلب باسم رئيس مركز ومدينة بلاط، في موعد أقصاه 9 أيام من تاريخ الإعلان وعلى المتقدمين في الإعلانات السابقة .

- شروط التقديم للوظيفة

الحصول على مؤهل (محو أمية على الأقل).

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ألا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا في تاريخ الإعلان.

الإقامة الدائمة بمركز ومدينة بلاط مثبتة ببطاقة الرقم القومي.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية.

حسن السيرة والسمعة.

- المستندات المطلوبة للتقديم

صورة من المؤهل الدراسي إن وجد.

صورة من الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد حديثة.

كعب عمل.

برنت تأمينات اجتماعية وحكومية.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

صحيفة الحالة الجنائية (في حالة القبول).