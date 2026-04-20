قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاتفاق الإطاري جاهز.. مصادر تكشف آخر تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت مصادر باكستانية، فجر الاثنين، بأنه تم تضييق الفجوات بين أميركا وإيران خلال الأيام الماضية، بحسب العربية.


 وأوضحت المصادر أنه تم تضييق الفجوات خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها باكستان، لكن كلا الجانبين يواصلان الضغط والتمسك بمواقفهما، وفق وسائل إعلام محلية.

كما أضافت أن الاتفاق الإطاري جاهز باستثناء بعض البنود الجوهرية التي قد تعرقل هذه الجولة إذا لم يكن الجانب الإيراني مستعداً.

 

موقف إيران من المفاوضات الجديدة

و أفاد الإعلام الرسمي الإيراني الأحد أن طهران لا تخطط حالياً للمشاركة في محادثات جديدة مع واشنطن.
 

إذ نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران عن مصادر إيرانية، أنه "لا توجد حالياً أي خطط للمشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة".
 

بينما أوردت وكالتا فارس وتسنيم نقلاً عن مصادر لم تسمها أن طهران لم تحسم قرارها بعد في ما يتصل بالمشاركة في المفاوضات، وأن "الأجواء العامة لا يمكن اعتبارها إيجابية جداً"، مشيرة إلى أن رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية يعد شرطاً مسبقاً لإجراء المحادثات.
 

في المقابل، كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن وفداً إيرانياً سيصل إلى باكستان، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.
 

كما توقعت المصادر، في تصريحات لشبكة CNN، أن يكون الوفد هو نفسه الذي شارك في جولة المحادثات السابقة، والذي ضم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.
 

ترامب يجدد تهديدة لإيران

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إرسال وفد إلى العاصمة الباكستانية الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، قبل أيام من انتهاء مفاعيل وقف إطلاق النار.


 و جدد ترامب، الأحد، تهديده بتدمير البنية التحتية الإيرانية، حيث جاء في منشور له على منصته "تروث سوشال": "ستدمر الولايات المتحدة كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يضع حداً نهائياً للحرب.
 

الجولة الأولى من المفاوضات 

يذكر أن إسلام آباد كانت احتضنت جولة مفاوضات أولى مباشرة بين واشنطن وطهران السبت الماضي، قادها نائب الرئيس الأميركي جاي جي فانس ورئيس البرلمان الإيراني، لكنها لم تسفر عن اتفاق.

و أسفرت الجولة الأولى عن هدنة لمدة أسبوعين

 التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي أوقفت إطلاق النار في الحرب التي تفجرت في 28 فبراير، و تنتهي الهدنة بعد 3 أيام.

بينما لا تزال المساعي الباكستانية مستمرة من أجل دفع الجانبين للقاء ثانية، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب.

الفجوات أميركا وإيران الاتفاق الإطاري الموانئ الإيرانية الهدنة

