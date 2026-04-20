القمر يقترب من نجوم الثريا في مشهد بديع يمكن رؤيته بالعين المجردة.. تفاصيل

تحدث الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل اقتراب القمر من مجموعة نجوم الثريا في مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن نجوم الثريا هي إسم عربي وهي مجموعة من الحشود النجمية المفتوحة بكمية وتري بالعين المجردة، موضحا أنها تقترن مع القمر فى شهر إبريل، ومعناها نهاية شهر الشتاء بالنسبة للعرب قديما.

وتابع أن تلك الظاهرة كانت بعد غروب الشمس أمس، وكانت جميلة جدا، حيث أن إقتران الهلال مع الثريا وأستمرت لما يقرب من الساعة، مضيفا: “هذه الظاهرة معناه إنتهاء فصل الشتاء، والشقيقات السبع موجودة فى السماء الآن ومن الممكن رؤيتها بعد غروب الشمس مباشرة فى أى مكان مظلم وقربها من الهلال كان أقرب ما يمكن بالأمس”.