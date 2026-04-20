آدم موسى أفضل لاعب في نهائي كأس مصر لكرة السلة

حصد آدم موسى، لاعب فريق الزمالك، جائزة أفضل لاعب "WayUp Sports" في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لكرة السلة، التي انتهت بتتويج الزمالك على حساب المصرية للاتصالات بفوزه عليه بنتيجة 87-68.

وقام الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، والأستاذ محمد عفيفي المدير التنفيذي لشركة Wayup sports،بتسليم جائزة رجل المباراة إلى آدم موسى.

وساهم "آدم" في تتويج الزمالك بكأس مصر بعد غياب طويل، حيث نجح في تسجيل 14 نقطة، إلى جانب 8 متابعات دفاعية وهجومية "ريباوند، و 9 تمريرات حاسمة "أسيست"، محققًا معدل كفاءة بلغ 24 خلال 32 دقيقة.

وسيطر الزمالك على جميع مجريات المباراة، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 25-19، ثم واصل تقدمه في الفترة الثانية لتصبح النتيجة 42–39.

وفي الفترة الثالثة، عزز الزمالك تقدمه موسعًا فارق النقاط، لتصل النتيجة إلى 65-53، قبل أن يحسم المباراة في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 87-68.

وتوج الاتحاد السكندري بالميدالية البرونزية والمركز الثالث عقب فوزه على الأهلي بنتيجة 84-77، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.