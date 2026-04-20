هجوم روسي على منشآت الصناعة العسكرية والطاقة الأوكرانية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق استهدفت مجمع الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية للطاقة، وحسن الجيش مواقعه على خطوط الجبهة.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن قوات مجموعة المركز كبدت الجانب الأوكراني بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، خسائر بلغت نحو 315 عسكريا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وألحقت مجموعة الغرب في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، خسائر بنحو 210 عسكريين ومركبات قتالية.

وأوضحت أن مجموعة الجنوب استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائره نحو 205 عسكريين ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية ومحطة حرب إلكترونية، إضافة إلى تدمير 4 مستودعات ذخيرة و6 مستودعات إمداد.