الداخلية تكشف سبب تعدي سيدة على طليقها داخل مكتبه بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام إحدى السيدات بتصوير طليقها وتعديها عليه بالسب بمحل عمله إعتقاداً منها بوجود إحدى الفتيات برفقته بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أبريل تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بأحد العقارات بدائرة القسم بين أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة - مُصاب بجروح وكدمات متفرقة)، وطليقته (مقيمة دائرة قسم شرطة ثان الرمل - مُصابة بكدمات متفرقة) بسبب حضور الثانية للمكتب الخاص بالأول الكائن بالعقار محل البلاغ وتصويره والتعدى عليه إعتقاداً منها بوجود إحدى الفتيات رفقته، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات بالتعدى بالسب والضرب، ووجود خلافات مالية بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

