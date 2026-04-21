خبير إدارة أعمال: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل سوق النفط العالمي

أكد الدكتور أيمن غنيم، خبير إدارة الأعمال، أن أسعار النفط باتت تتأثر بشكل أساسي بعلاوة المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وليس فقط بعوامل العرض والطلب، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

وقال أيمن غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن أزمة الطاقة ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة المستهدفات الرسمية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتابع أن مصر تتعامل مع الأزمة عبر ترشيد الاستهلاك، وزيادة الاستكشافات، والتوسع في الطاقة المتجددة، بينما امتدت تداعيات الأزمة لتشمل قطاعي الطيران والغذاء عالمياً.