العمل التطوعي وخدمة المجتمع.. ندوة توعوية بآداب بنها

افتتح الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب بجامعة بنها ندوة توعوية عن "العمل التطوعي وخدمة المجتمع" والتى نظمتها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.



وشارك في فعاليات الندوة الدكتور محمد مصباح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، و​الدكتورة إيمان مجدي مدرس بقسم علم الاجتماع بالكلية.

وتناولت الندوة أهمية التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية ووزارة الشباب والرياضة لترسيخ ثقافة العمل التطوعي كركيزة أساسية لـخدمة المجتمع.

كما استهدفت الندوة تعميق الوعي بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة من خلال المبادرات الشبابية والتأكيد على الشراكة المؤسسية في خدمة المجتمع وكذلك ​إبراز دور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعة في دعم مراكز القيادات الطلابية وتوجيه طاقاتهم نحو العمل العام و​التطوع كرسالة سامية تهدف إلى بذل الجهد والوقت لخدمة الآخرين وتطوير البيئة المحيطة.

كما تناولت الندوة أيضا دور الشباب في النهوض بالمجتمعو​أهمية المواطنة الإيجابية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الخدمية القومية والمحلية، و​كيف يسهم التطوع في نشر روح التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين الشباب ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى التمكين والمهارات المكتسبة و​استعراض الفوائد الشخصية والقيادية التي يكتسبها الطلاب من خلال الانخراط في "مركز القيادات الطلابية" والعمل الميداني.

وشهدت الندوة ​عرض نماذج لمبادرات تطوعية ناجحة نفذتها الجامعة بالتعاون مع الوزارة.