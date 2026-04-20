إصابة حارس تشيزينا وغيابه عن منتخب أمريكا في المونديال

سيغيب حارس مرمى تشيزينا جوناثان كلينسمان، عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في العمود الفقري خلال مباراة فريقه أمام باليرمو يوم السبت الماضي، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، في إصابة تهدد حظوظه بالانضمام إلى تشكيلة منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم.

وأكد الحارس الأمريكي، البالغ من العمر 29 عاما، وهو نجل الدولي الألماني السابق والفائز بكأس العالم يورجن كلينسمان، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يواجه فترة تعاف غير محددة.

وقال كلينسمان على إنستجرام اليوم الاثنين: "للأسف، انتهى موسمي يوم السبت، وتعرضت خلال المباراة لكسر في العمود الفقري سيبعدني عن الملاعب لبعض الوقت".

وكان كلينسمان قد برز كأحد المرشحين المحتملين للانضمام إلى صفوف المنتخب الأمريكي، في ضوء المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه في إيطاليا.

ويحتل تشيزينا المركز الثامن في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي برصيد 44 نقطة، عقب خسارته 2-0 أمام باليرمو يوم السبت.

ورغم استدعاء كلينسمان عدة مرات مؤخرا إلى صفوف المنتخب الوطني للمشاركة في مباريات ودية، فإنه لم يخض أي مباراة رسمية مع المنتخب خلال تلك الفترة.

ولد كلينسمان في ألمانيا، لكنه نشأ في كاليفورنيا، وتدرج في صفوف منتخبات الشباب الأمريكية في أواخر فترة تولي والده تدريب المنتخب الوطني، التي امتدت من عام 2011 إلى 2016.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على أرضه بمواجهة باراجواي في 12 يونيو، قبل أن يلتقي مع أستراليا وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.


