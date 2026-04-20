عبد المنعم السعيد: الجيل الأول والثاني داخل القيادة الإيرانية تم اغتياله

قال الدكتور عبد المنعم السعيد المفكر السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصرف بقدر كبير من الاضطراب ويطلق تصريحات بشكل منفرد دون وجود فريق عمل قوي يدير قراراته السياسية بشكل منظم.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن ترامب يظهر وكأنه حالة سياسية منفردة تتسم بالانفعال في كثير من المواقف، كما أن الجانب الإيراني يعيش حالة من التشتت والارتباك، حيث يختبئ عدد من قياداته تحت الأرض ويصعب التواصل بينهم، مشيرًا إلى وجود خلل جماعي داخل بنية القيادة الإيرانية نتيجة ضعف الاتصال وتضارب مراكز القرار.

وتابع: الجيل الأول والثاني داخل القيادة الإيرانية تم اغتياله، ولا توجد معلومات دقيقة حتى الآن عن صحة المرشد الإيراني الجديد الذي وصفه بأنه “لغز كبير”، مع احتمالات تشير إلى أنه وصل للمنصب بشكل يشبه التوريث وباختيار من الحرس الثوري.