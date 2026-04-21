الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق وسعر وألوان Fitbit Air.. تقرير يكشف التفاصيل الكاملة

احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية مسربة عن تفاصيل ومواصفات الساعة الذكية المرتقبة "Fitbit Air"، والتي تعتزم شركة "جوجل" طرحها كخيار اقتصادي يناسب شريحة واسعة من المستخدمين الذين يبحثون عن التوازن بين السعر والميزات الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "جوجل" لإعادة هيكلة علامة "Fitbit" التجارية، والتركيز على تقديم أجهزة تتبع لياقة بدنية بتصاميم عصرية وألوان جذابة، تبتعد عن التعقيد التقني المفرط وتلبي احتياجات المستخدم اليومي في مراقبة نشاطه البدني بذكاء وبساطة.

تصميم عصري وخفيف

تتميز ساعة "Fitbit Air" بتصميم نحيف وخفيف الوزن للغاية، حيث تم استخدام مواد "البوليمر" المقوى في صناعة الهيكل بدلاً من المعادن الثقيلة، لضمان راحة المستخدم أثناء ارتدائها طوال اليوم، وحتى أثناء النوم. 

ولتبسيط الأمر، فإن "البوليمر" هو مادة بلاستيكية متطورة تجمع بين المتانة العالية والوزن الخفيف جداً، مما يجعل الساعة غير محسوسة على المعصم. 

كما ستتوفر الساعة بمجموعة من الألوان الحيوية التي تشمل الأبيض اللؤلؤي، والأسود القاتم، ولوناً جديداً يجمع بين الوردي الهادئ والذهبي، ليناسب مختلف الأذواق الشبابية.

مراقبة صحية دقيقة

زودت الشركة الساعة الجديدة بحساسات متطورة لمراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم (SpO2) على مدار الساعة. ولشرح هذه التقنية بكلمات بسيطة، يقوم الحساس بإرسال نبضات ضوئية عبر الجلد لقياس كمية الأكسجين التي يحملها الدم، وهي ميزة حيوية خاصة للرياضيين أو الذين يعانون من مشاكل في التنفس أثناء النوم. 

كما تدعم الساعة نظاماً ذكياً لتتبع جودة النوم، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل فترات النوم العميق والخفيف، ويقدم تقريراً يومياً للمستخدم يساعده على تحسين عاداته الصحية.

بطارية تدوم طويلاً

أحد أبرز نقاط القوة في "Fitbit Air" هو عمر البطارية، حيث تشير التقارير إلى قدرتها على العمل لمدة تصل إلى 10 أيام متواصلة بشحنة واحدة. ويرجع هذا الأداء القوي إلى استخدام شاشة من نوع "OLED" موفرة للطاقة، ونظام تشغيل مبسط لا يستهلك موارد المعالج بشكل كبير. 

هذه الميزة تجعلها تتفوق على الساعات الذكية مرتفعة الثمن التي تتطلب الشحن يومياً، مما يزيل عبئاً كبيراً عن كاهل المستخدم المصري الذي يفضل الأجهزة ذات الاعتمادية العالية في الاستخدام اليومي الشاق.

السعر وموعد الطرح

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الساعة في غضون الأسابيع القليلة القادمة، على أن تُطرح في الأسواق العالمية بسعر تنافسي للغاية يضعها في مواجهة مباشرة مع الشركات الصينية المسيطرة على فئة الساعات المتوسطة.

وتشير التوقعات إلى أن سعرها لن يتجاوز حاجز الـ 100 دولار، مما يجعلها خياراً مثالياً كهدية أو كأول ساعة ذكية للمبتدئين. وسيكون بإمكان المستخدمين ربط الساعة بكل سهولة مع هواتف "أندرويد" و"آيفون" عبر تطبيق Fitbit المحدث، والذي حصل هو الآخر على واجهة استخدام جديدة كلياً تتسم بالسهولة والوضوح.

رؤية جوجل المستقبلية

يمثل إطلاق "Fitbit Air" جزءاً من استراتيجية جوجل الأوسع لدمج خدمات "Fitbit" داخل نظام "أندرويد" بشكل أكثر سلاسة، حيث ستعمل الساعة كجسر لنقل البيانات الصحية إلى تطبيق "Google Fit" الجديد. 

ويهدف هذا الدمج إلى خلق نظام تقني متكامل يفهم حالة المستخدم البدنية ويقدم له نصائح مخصصة، مما يؤكد أن مستقبل التكنولوجيا القابلة للارتداء لن يعتمد على قوة العتاد فحسب، بل على مدى ذكاء البرمجيات وقدرتها على تحسين جودة حياة البشر اليومية.

