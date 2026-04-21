البطاطس المخللة .. وصفة منزلية سهلة بطعم المحلات

تعد البطاطس المخللة من المقبلات الخفيفة التي يفضلها كثيرون إلى جانب الوجبات اليومية، إذ تجمع بين الطعم الحامض اللذيذ والنكهة المميزة، كما تتميز بسهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة.

وتعتمد طريقة إعداد البطاطس المخللة على سلق البطاطس أولًا نصف سلق، ثم تركها لتبرد، قبل وضعها في وعاء زجاجي محكم مع فصوص الثوم وقطع الفلفل الحار. بعد ذلك، يُضاف خليط من الخل والملح والسكر والكمون والكزبرة الناشفة وعصير الليمون، ويُستكمل بالماء المغلي حتى تُغطى البطاطس بالكامل.

ويُغلق الوعاء جيدًا ويُترك لمدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام حتى تكتسب البطاطس الطعم المخلل المطلوب، مع إمكانية تعديل درجة الحموضة أو الملوحة حسب الرغبة.

وينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول المخللات نظرًا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الصوديوم، مع ضرورة حفظها في الثلاجة بعد اكتمال عملية التخليل لضمان سلامتها وجودتها.