جامعة دمنهور الأهلية تنفذ نموذج محاكاة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه

نفذت جامعة دمنهور الأهلية نموذج محاكاة متكاملًا حول ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.



جاء تنفيذ نموذج المحاكاة تحت إشراف الدكتور شريف زكريا مدير برامج الطب البيطري و الدكتورة هند حسين المشرف العام على قطاع الأنشطة الطلابية، والدكتور عبد الله الكومي مسؤول إدارة رعاية الطلاب، وذلك انطلاقًا من إيمان جامعة دمنهور الأهلية بدورها التربوي في دعم القضايا الوطنية، واتساقًا مع حملة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"وفرها.. تنورها"، بهدف تعزيز مفاهيم الاستخدام الرشيد للموارد وتنمية مهارات التفكير واتخاذ القرار لدى الطلاب في القضايا المجتمعية.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس، حرص جامعة دمنهور الأهلية على نشر الوعي بترشيد الموارد انطلاقا من إيمانها بأن هذا الدور هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق المؤسسات التعليمية قبل غيرها، مشيرا إلى أن استراتيجية جامعة دمنهور الأهلية لا نكتفي بتلقين المعرفة، بل تعمل على إعداد طلابها ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.



وأضاف الدكتور ماجد وصفي، أن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية للأمن القومي المصري، لافتة إلى أن تنفيذ هذا النموذج يأتي كترجمة عملية لاستراتيجية جامعة دمنهور الأهلية في ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإعداد جيل واعٍ قادر على تبني سلوكيات مسؤولة والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.

هذا وقد تمحور نموذج المحاكاة حول إدارة سيناريو واقعي لاجتماع تنسيقي يضم ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة آليات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المؤسسات والمجتمع. وتولى الطلاب خلال النموذج أدوارًا قيادية لصياغة حلول عملية وخطط توعوية تسهم في تقليل الهدر ورفع كفاءة الاستخدام.

و أسهم النشاط في تنمية مهارات الطلاب في الحوار الفعّال، والعمل الجماعي، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز وعيهم بالآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة على الاستهلاك غير الرشيد، ودور الأفراد والمؤسسات في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.