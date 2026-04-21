فوائد ومخاطر.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الألبان؟

يثير التوقف عن تناول منتجات الألبان تساؤلات عديدة حول تأثيره على صحة الجسم، خاصة في ظل اتجاه البعض إلى الأنظمة الغذائية الخالية من الحليب ومشتقاته.

وبين الفوائد المحتملة والمخاطر الصحية، يؤكد خبراء التغذية أن هذا القرار يتطلب وعيًا غذائيًا لتجنب أي نقص في العناصر الأساسية.

حذر متخصصون في التغذية من أن الامتناع عن منتجات الألبان دون تعويض مناسب قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، أبرزها نقص الكالسيوم وزيادة خطر الإصابة بـهشاشة العظام، إلى جانب ضعف الأسنان وتأثيرات سلبية على الكتلة العضلية نتيجة نقص البروتين.

وأوضح الخبراء أن الألبان تُعد مصدرًا رئيسيًا لفيتامين D، الضروري لامتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة العظام، مشيرين إلى أن غيابه قد يؤثر أيضًا على كفاءة الجهاز المناعي. كما لفتوا إلى أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر في حال عدم تعويض العناصر الغذائية اللازمة خلال مراحل النمو.

وشددوا على أهمية اللجوء إلى بدائل غذائية غنية بالكالسيوم والبروتين، مثل الخضروات الورقية والمكسرات والحليب النباتي المدعم، مع ضرورة استشارة مختصين قبل اتخاذ قرار التوقف عن الألبان لضمان الحفاظ على توازن النظام الغذائي.