خالد الغندور: وكيل بن رمضان يتحرك لتسويقه أوروبيًا لاستمرار غيابه عن الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن وكيل محمد علي بن رمضان قرر التحرك لتسويق اللاعب في عدد من الدوريات الأوروبية، في ظل استمرار استبعاده من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة،ويأتي ذلك كخطوة استباقية من جانب الوكيل لتأمين مستقبل اللاعب حال عدم عودته للحسابات الفنية حتى نهاية الموسم.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن وكيل بن رمضان بدأ بالفعل في البحث عن عروض للاعب داخل ثلاثة دوريات، هي التركي والبلجيكي والفرنسي، من أجل فتح باب الرحيل المحتمل خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويترقب اللاعب موقفه النهائي مع الأهلي خلال الأسابيع القادمة قبل حسم وجهته بشكل رسمي.