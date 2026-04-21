محافظ القاهرة : انتهاء مشروع شلتر الكلاب الضالة خلال شهرين

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة لمتابعة نسب التنفيذ.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الشلتر سيقام بالتعاون بين المحافظة ، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة ٥٠٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، من أجل توفير مكان لايواء الكلاب الضالة، بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان .



وأكد محافظ القاهرة على أن الشلتر المنتظر الانتهاء منه خلال شهرين سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات الأهلية،و مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بقضايا الرفق بالحيوان فى ادارة المأوى وتقديم الرعاية للكلاب.

وأضاف محافظ القاهرة أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبنى الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.