ياسمين صبري رفقة خالد سرحان ورحمة أحمد من كواليس فيلم النصيب.. والعرض قريبًا

شارك الفنان خالد سرحان ، متابعيه لقطات من كواليس تصوير أحدث أعماله السينمائية «نصيب»، وظهر برفقة كل من ياسمين صبري ورحمة أحمد فرج.



ونشر سرحان ، الصورة عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهر جالسا داخل سيارة مكشوفة تقودها ياسمين صبري، حيث يجلس على الكرسي المجاور لها، وخلفه رحمة أحمد، وتبدو عليهم حالة من الانسجام والمرح في كواليس العمل.



فيلم "نصيب" يجمع كل من ياسمين صبري، ومي كساب، ودنيا سامي، ومعتصم النهار، ورحمة أحمد ، وخالد سرحان، ومحمد ثروت ، وأحمد فهيم ، ووليد فواز ، وطارق الإبياري، وعلاء مرسي ، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم المشروع X ، من بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي.