محافظ دمياط ونائبه يشاركان بالحملة القومية للتبرع بالدم

شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، و نائبه الدكتور محمد فوزى، بالحملة القومية للتبرع بالدم والتى اطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، على مستوى محافظات الجمهورية و بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم.

تفقد " المحافظ " القافلة الموجودة بميدان الساعة ، بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة والاستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وتابع مراحل الفحص الآمن وعملية التبرع ، كما تابع أعمال فرق المبادرات الرئاسية ، للكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوي والاورام ، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية، وناشد " محافظ دمياط" المواطنين بالمشاركة بالحملة مؤكدًا أن التبرع بالدم رسالة سامية تساهم فى إنقاذ حياة انسان.

ووجه محافظ دمياط الشكر إلى جميع القائمين على هذه المبادرة الإنسانية، تأكيدًا على الجهود المبذولة والتكاتف لنشر رسالة " تبرعك بالدم حياة ".