قيادي بحزب الجيل: زيارة رئيس فنلندا حجر زاوية لمسار دبلوماسي مصري جديد نحو شمال أوروبا

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب للقاهرة تُمثل حجر زاوية جديدًا في مسار الدبلوماسية المصرية المتجهة نحو شمال أوروبا، وتجسيدًا لنجاح الدولة في تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى واقع تنموي ملموس.

وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذه الزيارة، وهي الأولى لرئيس فنلندي منذ سنوات طويلة، تأتي في توقيت بالغ الحساسية عالميًا وإقليميًا، موضحًا أن استعادة الزخم في العلاقات المصرية الفنلندية يعكس الثقل الجيوسياسي للقاهرة كبوابة رئيسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، ويؤكد أن الرؤية المصرية نجحت في جذب اهتمام دول شمال أوروبا التي تتسم سياساتها بالدقة والتركيز على الجوانب النوعية والتنموية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن فنلندا تُعد صاحبة أفضل نظام تعليمي في العالم، وحرص الرئيس السيسي على تبادل الخبرات في هذا الملف يؤكد الإصرار على استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وفق أحدث المعايير الدولية، وفي ظل سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للبيانات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي التعاون مع الجانب الفنلندي الرائد في حلول الاتصالات ليعزز من قدرات مصر الرقمية، علاوة على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية وهي ملفات حيوية ترتبط مباشرة بخطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار إلى أن اصطحاب الرئيس الفنلندي لوفد من رجال الأعمال هو شهادة ثقة دولية في مناخ الاستثمار المصري؛ فالمستثمر الفنلندي معروف بحذره وبحثه عن البيئات المستقرة تقنيًا وتشريعيًا، وإشارة الرئيس السيسي إلى التطور غير المسبوق في البنية التحتية لم تكن مجرد إشادة، بل هي عرض تسويقي ذكي لما أنجزته الدولة لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأوروبية المباشرة.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لأن فنلندا، بصوتها المسموع داخل بروكسل، تُمثل شريكًا حيويًا لدعم المواقف المصرية وتفهم التحديات التي تواجهها الدولة سواء في ملفات الأمن المائي، أو مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن توصيف الرئيس السيسي للمباحثات بأنها معمقة وبناءة يعكس وجود كيمياء سياسية ورغبة حقيقية في كسر الجمود القديم، موضحًا أن انفتاح مصر على دول شمال أوروبا يكسر الأنماط التقليدية للتحالفات، ويمنح القرار الوطني المصري مرونة أكبر عبر تنويع الشركاء الدوليين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

وشدد على أن استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفنلندي هو رسالة للعالم بأن مصر أصبحت ملتقى عالميًا لا يمكن تجاوزه، وأن نموذج التنمية المصري الحالي أصبح جاذبًا حتى للدول التي تضع معايير صارمة للتعاون، موضحًا أن هذه الزيارة تفتح الباب أمام استثمارات عالية القيمة المضافة وتكنولوجيات متطورة ستساهم بلا شك في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو آفاق أكثر رصانة وحداثة.

ونوه بأن الدبلوماسية الرئاسية المصرية لا تبني جسورًا سياسية فقط، بل تُشيد ممرات تنموية تربط الاحتياجات الوطنية بأحدث الخبرات العالمية.