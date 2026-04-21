وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
إلهام أبو الفتح
برلمان

قيادي بحزب الجيل: زيارة رئيس فنلندا حجر زاوية لمسار دبلوماسي مصري جديد نحو شمال أوروبا

إيهاب محمود
إيهاب محمود
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن زيارة الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب للقاهرة تُمثل حجر زاوية جديدًا في مسار الدبلوماسية المصرية المتجهة نحو شمال أوروبا، وتجسيدًا لنجاح الدولة في تحويل الشراكات الاستراتيجية إلى واقع تنموي ملموس.

وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذه الزيارة، وهي الأولى لرئيس فنلندي منذ سنوات طويلة، تأتي في توقيت بالغ الحساسية عالميًا وإقليميًا، موضحًا أن استعادة الزخم في العلاقات المصرية الفنلندية يعكس الثقل الجيوسياسي للقاهرة كبوابة رئيسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، ويؤكد أن الرؤية المصرية نجحت في جذب اهتمام دول شمال أوروبا التي تتسم سياساتها بالدقة والتركيز على الجوانب النوعية والتنموية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن فنلندا تُعد صاحبة أفضل نظام تعليمي في العالم، وحرص الرئيس السيسي على تبادل الخبرات في هذا الملف يؤكد الإصرار على استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وفق أحدث المعايير الدولية، وفي ظل سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للبيانات وتكنولوجيا المعلومات، يأتي التعاون مع الجانب الفنلندي الرائد في حلول الاتصالات ليعزز من قدرات مصر الرقمية، علاوة على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية وهي ملفات حيوية ترتبط مباشرة بخطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار إلى أن اصطحاب الرئيس الفنلندي لوفد من رجال الأعمال هو شهادة ثقة دولية في مناخ الاستثمار المصري؛ فالمستثمر الفنلندي معروف بحذره وبحثه عن البيئات المستقرة تقنيًا وتشريعيًا، وإشارة الرئيس السيسي إلى التطور غير المسبوق في البنية التحتية لم تكن مجرد إشادة، بل هي عرض تسويقي ذكي لما أنجزته الدولة لتحويل مصر إلى وجهة جاذبة للاستثمارات الأوروبية المباشرة.

ولفت إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لأن فنلندا، بصوتها المسموع داخل بروكسل، تُمثل شريكًا حيويًا لدعم المواقف المصرية وتفهم التحديات التي تواجهها الدولة سواء في ملفات الأمن المائي، أو مكافحة الهجرة غير الشرعية، أو الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن توصيف الرئيس السيسي للمباحثات بأنها معمقة وبناءة يعكس وجود كيمياء سياسية ورغبة حقيقية في كسر الجمود القديم، موضحًا أن انفتاح مصر على دول شمال أوروبا يكسر الأنماط التقليدية للتحالفات، ويمنح القرار الوطني المصري مرونة أكبر عبر تنويع الشركاء الدوليين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

وشدد على أن استقبال الرئيس السيسي لنظيره الفنلندي هو رسالة للعالم بأن مصر أصبحت ملتقى عالميًا لا يمكن تجاوزه، وأن نموذج التنمية المصري الحالي أصبح جاذبًا حتى للدول التي تضع معايير صارمة للتعاون، موضحًا أن هذه الزيارة تفتح الباب أمام استثمارات عالية القيمة المضافة وتكنولوجيات متطورة ستساهم بلا شك في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو آفاق أكثر رصانة وحداثة.

ونوه بأن الدبلوماسية الرئاسية المصرية لا تبني جسورًا سياسية فقط، بل تُشيد ممرات تنموية تربط الاحتياجات الوطنية بأحدث الخبرات العالمية.

إيهاب محمود حزب الجيل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب شمال أوروبا

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

آباء الكنيسة الكاثوليكية

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف السنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك

مدير أعمال Visa

"فيزا" تفتح الباب أمام التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تكرم الدكتورة إيناس محمود لمساهمتها في رفع التصنيف الدولى للجامعة

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

