مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لن يكون في مصلحة اليمين الإسرائيلي

قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إنه يعتقد أن إسرائيل هي الطرف الأكثر سلبية في النظر إلى هذه اللقاءات، باعتبار أن أي إمكانية لوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة، أو التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الولايات المتحدة وإيران، قد تُلحق ضررًا كبيرًا بالسياسة الإسرائيلية، كما يدّعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه حقق "سيطرة أو انتصارًا" على الملف النووي الإيراني.

وأضاف جبر خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية رغدة أبو ليلة، أن نتنياهو يسعى حاليًا إلى إيجاد فرص واضحة لاستمرار المواجهات العسكرية، سواء في إيران أو في ساحات أخرى مثل لبنان أو غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرغب في تحقيق حالة استقرار وهدوء في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أن نتنياهو واليمين الإسرائيلي لن يقبلا بوقف التصعيد، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات المقبلة في شهري أكتوبر أو نوفمبر، والتي قد تشهد، خسائر كبيرة لمعسكره نتيجة تراجع الثقة داخل مختلف الشرائح الإسرائيلية.

وأشار جبر إلى أن هناك إدراكًا متزايدًا داخل إسرائيل، بأنه لا بديل عن رحيل نتنياهو، في ظل الخداع والتضليل في خطاباته الإعلامية، التي تتم غالبًا بعيدًا عن اللقاءات المباشرة مع الصحفيين.

وأوضح أن نتنياهو لا يبدو معنيًا سوى بتعزيز التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة في ملفات القصف والتصعيد العسكري، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية له في سياق التعامل مع إيران، التي يرى أنها تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.