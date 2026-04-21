أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب استعراضا موسعا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث عرض التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن أبرز ملامح خطة الإعداد والتحديات التي واجهت المنتخب خلال الفترة الماضية.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، أن أكثر ما يؤثر في المواطن المصري كل ما يتعلق بالمنتخب، موضحًا أنه هناك مساندة كبيرة من اتحاد الكره للمنتخب ودعم قوي ومستمر.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب لمناقشه استعدادات المنتخب لكأس العالم بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه وهاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره، أنه حرص على ترسيخ فكرة لدى اللاعبين بأن الفريق القوي يجب أن يخوض تجارب ودية أمام منتخبات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها المنتخب إلى كأس العالم.

وأعرب عن أسفه لعدم تكرار هذا الإنجاز بشكل أكبر رغم مكانة المنتخب المصري، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الفني وضعف الإعداد خلال الفترات الماضية كانا من أبرز أسباب ذلك.

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب نجح في تجاوز التوقعات خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما أنهى المنافسات في المركز الرابع.

وقال حسام حسن، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الكثيرين كانوا يتوقعون خروج المنتخب مبكرًا من البطولة التي أقيمت في المغرب، إلا أن اللاعبين تمكنوا من الاستمرار حتى الأدوار النهائية.

وأضاف: "كله كان متوقع إن المنتخب يرجع بدري، لكن الحمد لله رجعنا آخر يوم"، في إشارة إلى الوصول للمربع الذهبي والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني عمل منذ البداية وفق رؤية واضحة تعتمد على دعم اللاعبين وبناء روح جماعية قوية، موضحًا أنه استلهم ذلك من توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاعتماد على المواطن كعنصر أساسي في النجاح.

وكشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس تغيير ملاعب مباراتي المنتخب الوديتين أمام منتخب إسبانيا ومنتخب السعودية، مؤكدًا أن الحرب كانت سببًا رئيسيًا في تعديل خطة إقامة المباراتين.

وأوضح حسام حسن، خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المباراتين كان من المقرر إقامتهما في قطر، قبل أن يتم الاعتذار عن استضافتهما بسبب تداعيات الحرب، ما دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب البرنامج بالكامل.

وأضاف: "خوفت على سمعة الكرة المصرية، وأصريت إننا نلعب المباراتين، لأن إلغاؤهما كان سيؤثر بشكل سلبي علينا"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خوض المباراة الأولى في السعودية ثم السفر إلى إسبانيا لخوض اللقاء الثاني.

وأشار المدير الفني إلى أن تغيير جدول المباريات تسبب في ضغط كبير على اللاعبين، خاصة مع السفر المتتالي، لافتًا إلى أن بعثة المنتخب سافرت بطيران خاص لتقليل الإجهاد.

وشدد إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني على ضرورة تقديم دعم أكبر للفريق خلال الفترة الحالية، خاصة عبر الاستوديوهات التحليلية، مؤكدًا أهمية إبراز قوة المنتخب وتعزيز ثقة الجماهير في قدرات لاعبيه.

وأوضح إبراهيم حسن أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وعلى رأسها الإعلام، لدعم المنتخب الوطني معنويًا، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، انتقد مدير المنتخب عدم تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني حتى الآن، رغم النجاح في التأهل إلى البطولة وشدد على أن التكريم يمثل دافعًا معنويًا مهمًا للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن المنتخب يسعى لمواصلة العمل وتحقيق نتائج مشرفة في المرحلة المقبلة.