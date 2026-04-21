قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أبرز تصريحات حسام وإبراهيم حسن في لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

الكابتن حسام حسن
الكابتن حسام حسن
محمد الشعراوي

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب استعراضا موسعا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الوطني استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث عرض التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن أبرز ملامح خطة الإعداد والتحديات التي واجهت المنتخب خلال الفترة الماضية.

وأكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، أن أكثر ما يؤثر في المواطن المصري كل ما يتعلق بالمنتخب، موضحًا أنه هناك مساندة كبيرة من اتحاد الكره للمنتخب ودعم قوي ومستمر.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب لمناقشه استعدادات المنتخب لكأس العالم بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه وهاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره،  أنه حرص على ترسيخ فكرة لدى اللاعبين بأن الفريق القوي يجب أن يخوض تجارب ودية أمام منتخبات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها المنتخب إلى كأس العالم.

وأعرب عن أسفه لعدم تكرار هذا الإنجاز بشكل أكبر رغم مكانة المنتخب المصري، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الفني وضعف الإعداد خلال الفترات الماضية كانا من أبرز أسباب ذلك.

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب نجح في تجاوز التوقعات خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما أنهى المنافسات في المركز الرابع.

وقال حسام حسن، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الكثيرين كانوا يتوقعون خروج المنتخب مبكرًا من البطولة التي أقيمت في المغرب، إلا أن اللاعبين تمكنوا من الاستمرار حتى الأدوار النهائية.

وأضاف: "كله كان متوقع إن المنتخب يرجع بدري، لكن الحمد لله رجعنا آخر يوم"، في إشارة إلى الوصول للمربع الذهبي والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وأشار المدير الفني إلى أن الجهاز الفني عمل منذ البداية وفق رؤية واضحة تعتمد على دعم اللاعبين وبناء روح جماعية قوية، موضحًا أنه استلهم ذلك من توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاعتماد على المواطن كعنصر أساسي في النجاح.

وكشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس تغيير ملاعب مباراتي المنتخب الوديتين أمام منتخب إسبانيا ومنتخب السعودية، مؤكدًا أن الحرب كانت سببًا رئيسيًا في تعديل خطة إقامة المباراتين.

وأوضح حسام حسن، خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المباراتين كان من المقرر إقامتهما في قطر، قبل أن يتم الاعتذار عن استضافتهما بسبب تداعيات الحرب، ما دفع الجهاز الفني لإعادة ترتيب البرنامج بالكامل.

وأضاف: "خوفت على سمعة الكرة المصرية، وأصريت إننا نلعب المباراتين، لأن إلغاؤهما كان سيؤثر بشكل سلبي علينا"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خوض المباراة الأولى في السعودية ثم السفر إلى إسبانيا لخوض اللقاء الثاني.

وأشار المدير الفني إلى أن تغيير جدول المباريات تسبب في ضغط كبير على اللاعبين، خاصة مع السفر المتتالي، لافتًا إلى أن بعثة المنتخب سافرت بطيران خاص لتقليل الإجهاد.

وشدد  إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني على ضرورة تقديم دعم أكبر للفريق خلال الفترة الحالية، خاصة عبر الاستوديوهات التحليلية، مؤكدًا أهمية إبراز قوة المنتخب وتعزيز ثقة الجماهير في قدرات لاعبيه.

وأوضح إبراهيم حسن أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وعلى رأسها الإعلام، لدعم المنتخب الوطني معنويًا، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، انتقد مدير المنتخب عدم تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني حتى الآن، رغم النجاح في التأهل إلى البطولة وشدد على أن التكريم يمثل دافعًا معنويًا مهمًا للاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن المنتخب يسعى لمواصلة العمل وتحقيق نتائج مشرفة في المرحلة المقبلة.

لجنة الشباب والرياضة النواب الجهاز الفني للمنتخب الوطني التوأم حسام حسن وإبراهيم مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

القمح

مصر تحقق طفرة في زراعة القمح: 3.7 مليون فدان وإنتاج متوقع يتجاوز 10 ملايين طن

رئيس الوزراء

خبير اقتصادي : خطاب الدكتور مدبولي أمام البرلمان سردية لإدارة الأزمة

السيارات

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد