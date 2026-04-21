محافظ الغربية: تقديم خدمات طبية متكاملة لـ1568 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية ببنا أبو صير بسمنود

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن القافلة الطبية المجانية التي نُظمت بقرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لـ1568 مواطنًا، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية، من بينها الرمد والباطنة والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والأطفال، حيث تم توقيع الكشف على 723 حالة في تخصص الرمد، من بينها 77 حالة تقرر تحويلها لإجراء عمليات جراحية، إلى جانب 370 حالة تحتاج إلى نظارات طبية، وتم البدء في تجهيزها.

تحسين خدمات علاجية

وأضاف أن القافلة شملت أيضًا توقيع الكشف على 845 حالة في تخصصات متنوعة، مع تحويل 20 حالة لإجراء عمليات جراحية، مؤكدًا أنه تم صرف العلاج بالمجان لجميع المترددين، وتحويل الحالات التي تستدعي تدخلات دقيقة إلى المستشفيات المختصة لاستكمال العلاج.

قوافل طبية

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن المحافظة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية المجانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين في القرى، خاصة الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيعها.

شكر الدولة المصرية

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بالقافلة الطبية، مؤكدين أنها خففت عنهم مشقة العلاج، ووجّهوا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للمنظومة الصحية ووصول الخدمات إلى القرى.