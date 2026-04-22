بريكس: الهند تعتزم رفع قدرة الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الثلاثاء أن الهند تعتزم رفع قدرة الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الحكومة وضعت خارطة طريق تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة النووية بحوالي عشرة أضعاف وذلك في إطار خطة طموحة لزيادة قدرتها في مجال الطاقة النووية من 8.8 جيجاوات إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047.

وأشارت الشبكة الدولية إلى تصريحات رئيس هيئة الكهرباء المركزية، جانشيام براساد التي أكد فيها إعداد خارطة طريق مفصلة لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن الإصلاحات التشريعية ستضطلع بدور جوهري في تسريع وتيرة التطوير.

وتركز الجهود الحالية على تبسيط الأطر التنظيمية ودمج آراء أصحاب المصلحة وضمان التنفيذ الفعال للسياسات، فيما تعمل السلطات أيضا على تسريع التدفقات المالية وتوحيد العمليات لجعل الطاقة النووية أكثر جدوى من حيث التكلفة.

وأوضح براساد أن تعزيز القدرات يتطلب معالجة عدة مجالات حيوية، منها أمن الوقود واختيار المواقع وتطوير قوى عاملة ماهرة لدعم القطاع المتنامي.

وفيما يخص المزايا التشغيلية، وصف براساد الطاقة النووية بأنها مصدر موثوق للطاقة الأساسية القادرة على العمل باستمرار لفترات طويلة، مضيفا أنها تظل واحدة من أكثر أشكال توليد الطاقة أمانا واستقرارا عند إدارتها بشكل صحيح.