خبير اقتصادي : خطاب الدكتور مدبولي أمام البرلمان سردية لإدارة الأزمة

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الإقتصادي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن خطاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان عبارة عن سردية إدارة أزمة كما توقعنا

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان كان كلمة سياسية ناجحة، مؤكدا أن مدبولي لم ينكر في خطابه بان الإجراءات الإقتصادية كانت صعبة وقاسية على المواطنين.

وتابع الخبير الإقتصادي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أنه أتفق مع رئيس الوزراء بأن سعر برميل البترول قد يصل إلى 200 دولار.