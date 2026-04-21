أحمد سمير : الشراكة مع فنلندا تفتح أبواب التكنولوجيا والاستثمار

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تنويع مصادر الاستثمار وجذب خبرات دولية متقدمة إلى السوق المصري.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن العلاقات المصرية الفنلندية تشهد تطورًا ملحوظًا، خاصة مع اهتمام الجانب الفنلندي بزيادة استثماراته في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في المرحلة الحالية.

تنفيذ شراكات حقيقية على أرض الواقع

وأضاف أن اصطحاب وفد من رجال الأعمال يعكس جدية التحرك نحو تنفيذ شراكات حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد تعاون نظري، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة تجعلها مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع دول متقدمة مثل فنلندا يسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، ويدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.

