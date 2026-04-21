إصابة شخصين في انهيار منزل بأسيوط

أصيب شخصان، مساء اليوم الثلاثاء، إثر انهيار منزل قديم بميدان المجاهدين بمنطقة غرب البلد بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بانهيار منزل قديم، بميدان المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط.

انتقل على الفور الى موقع الحادث ضباط القسم والاسعاف وقوات البلاغ؛ قوات الحماية المدنية والانقاذ وتبين من المعاينة والفحص والمعاينة إصابة شخصين، إثر انهيار المنزل، وتم فرض كردون أمني حول المنزل المنهار.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.