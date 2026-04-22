استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين في غارة إسرائيلية على البقاع الغربي بلبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد شخص وإصابة 2 في غارة بمسيرة إسرائيلية على البقاع الغربي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وبحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، خلال اتصال هاتفي أجراه امس الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في لبنان.

كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية قنا - الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التوتر ودعم مسارات الحل، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعرب أمير قطر عن دعم بلاده وقوفها إلى جانب لبنان ومساندته في الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.