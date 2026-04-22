جاهزية رباعي بيراميدز لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري

أكد الإعلامي أحمد شوبير عن جاهزية رباعي بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : رباعي بيراميدز زالاكة والشيبي والكرتي ومرعي جاهزون لخوض مباراة الزمالك وخاضوا تدريبات أمس بشكل طبيعي

وأوضح : مشاركة رباعي بيراميدز في مباراة الزمالك متوقف على قرار يورشيتش المدير الفني فيما يغيب حامد حمدان بسبب الطرد ورمضان صبحي بسبب أزمته مع المنشطات ومصطفى فتحي بسبب جراحة الترقوة ومحمد حمدي مصاب بالصليبي

موعد مباراة الزمالك

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل لنهائي الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.

وكان الفريق الأبيض حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالجزائر بهدف دون رد، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين (1-0).

وشهدت مباراة الإياب إلغاء هدف لصالح الزمالك في الدقيقة 26 بداعي التسلل على اللاعب عدي الدباغ، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي من الجانبين.