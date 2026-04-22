مستقبل وطن يستضيف وكيل صحة البحر الأحمر ويستعرض تطور المنظومة

عقدت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، لقاءً تنظيميًا موسعًا، استضافت خلاله الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، وذلك بتوجيهات عماد سيف الدين أمين الحزب، وبقيادة الدكتور أحمد عبد المالك، أمين الصحة والسكان ونقيب الأطباء.

وخلال اللقاء، استعرض وكيل وزارة الصحة الطفرة التي شهدها القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى ما تحقق من إنجازات في إطار المبادرات الرئاسية، وخطط تطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءة الوحدات الصحية، إلى جانب دعم الأطقم الطبية، مؤكدًا أن مستوى الخدمات الصحية شهد تحسنًا ملحوظًا يشعر به المواطن في مختلف مدن المحافظة.

كما وجّه الدكتور إسماعيل العربي الشكر لأمانة الحزب على دعمها المستمر لجهود الدولة في القطاع الصحي، فيما أعرب الدكتور أحمد عبد المالك عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا استمرار التعاون بين الحزب ومديرية الصحة لخدمة المواطنين، ودعم أي جهود تستهدف تطوير المنظومة الطبية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد النجار، الأمين المساعد لأمانة الصحة والسكان ومدير العلاج الحر، عن توجه الحزب لإطلاق مبادرة موسعة حول الصحة النفسية، بهدف نشر الوعي وتقديم الدعم المجتمعي من خلال نخبة من المتخصصين.

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة رشا عادل، وكيل مديرية الصحة، أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير المنظومة العلاجية، من خلال تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وفق أعلى المعايير.

واختُتم اللقاء بتكريم الدكتور إسماعيل العربي، حيث أهداه أمين الحزب “درع التميز” تقديرًا لجهوده في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس تعاونًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة والعمل الحزبي لخدمة المواطن.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء النوعيين بالمحافظة.