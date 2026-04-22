رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع انطلاق امتحانات “النقل الإعدادي”

​تابع الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاربعاء، انتظام أعمال امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية في يومها الأول، بالتزامن مع أعمال امتحانات شهادات القراءات في يومها الثاني، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية المنعقدة بمقر ديوان عام المنطقة، للاطمئنان على استقرار اللجان وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه العملية الامتحانية.



​واطمأن الشيخ عطية سالم، من خلال التواصل اللحظي مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، على وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة وانتظام حضور الملاحظين والطلاب، مشيراً إلى أن طلاب النقل الإعدادي قد أدوا اختبارات اليوم في مادتي الفقه واللغة العربية "ورقة أولى" (نحو وصرف)، مؤكداً أن التقارير الفنية الواردة لم ترصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن التوصيف المنهجي المعتمد.



​وفي سياق متصل، أجرى محمود الحلبي، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة جولة تفقدية ميدانية، شملت لجنة معهد القراءات ولجنة معهد فتيات مطروح الإعدادي الثانوي، وذلك لمتابعة سير اللجان وانتظامها، .

و شدد خلال جولته على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، والالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية، مع التوجيه برصد أي معوقات والتدخل الفوري لحلها لضمان توفير المناخ الملائم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.