الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جدل بسبب صورة عائلية لأب وأطفاله| القصة الكاملة للتنمر على الشيخ محمد حسن.. ما هي متلازمة كروزون؟

الشيخ محمد حسن
الشيخ محمد حسن
إسراء عبدالمطلب

تعرض الشيخ محمد حسن، لموجة من السخرية عبر موقع “فيسبوك”، بعد مشاركته صورة تجمعه بأبنائه من ذوي الهمم أثناء احتفاله بعيد الفطر المبارك، ما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بين انتقادات وتعاطف كبير مع الأسرة.

وخلال الأيام الماضية، تصاعد الجدل حول الصورة، إذ شن بعض المستخدمين هجمات وتعليقات مسيئة تجاه الأب، وصلت إلى التشكيك في إنجابه لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما دفع آخرين إلى الدفاع عنه ورفض التنمر الإلكتروني، في ظل دعوات لاحترام الخصوصية والبعد الإنساني في التعامل مع مثل هذه الحالات.

متلازمة كروزون

وبعد تداول القصة، برز اهتمام واسع بالبحث عن الحالة الصحية التي يعاني منها الأب وأبناؤه، حيث تبين أنها مرتبطة باضطراب وراثي نادر يُعرف باسم متلازمة كروزون، وهي أحد أشكال تعظم الدروز الباكر، وتؤدي إلى التحام مبكر في عظام الجمجمة، ما يسبب تشوهات في شكل الرأس والوجه بدرجات متفاوتة.

وتُعرف المتلازمة بأنها حالة جينية ناتجة عن طفرات في جينات مستقبل عامل نمو الخلايا الليفية (FGFR2 وFGFR3)، وتؤثر على نمو العظام والجمجمة، مع أعراض تختلف من شخص لآخر، قد تشمل جحوظ العينين، ومشاكل في التنفس والسمع، وتأخر النمو، إلى جانب مضاعفات قد تصل إلى ارتفاع ضغط الجمجمة ومشكلات في الرؤية.

ويؤكد متخصصون أن التشخيص المبكر والتدخل الطبي متعدد التخصصات يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة حياة المرضى، حيث يتطلب التعامل مع الحالة تعاون فرق طبية تشمل أطباء الأطفال وجراحي المخ والأعصاب والوجه والفكين وطب العيون والأنف والأذن والحنجرة، بهدف تقليل المضاعفات ومتابعة الحالة على المدى الطويل.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد حسن، عن حزنه الشديد من موجة السخرية والانتقادات التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره برفقة أطفاله، مؤكدًا أن من حقه أن يعيش حياة طبيعية ويكوّن أسرة مثل أي إنسان آخر، وتساءل بأسى عن سبب اعتبار البعض أن إعاقته الجسدية تحرمه من حقه في الفرح أو الأبوة.

وأضاف حسن في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه شعر بجرح نفسي كبير بسبب التدخل في تفاصيل حياته الشخصية، معتبرًا أن التعليقات المسيئة تجاوزت حدود النقد ووصلت إلى التقليل من إنسانيته وكرامته. 

كما شدد على أنه راضٍ بقضاء الله وقدره، وأن مشاركته للصور لم تكن بهدف لفت الانتباه، بل جاءت بدافع مشاركة لحظات إنسانية بسيطة وإدخال السرور وجبر الخواطر.

وفي ختام حديثه، وجه مناشدة مؤثرة إلى رواد مواقع التواصل طالبهم فيها بالكف عن الهجوم والإساءات التي طالت أسرته، داعيًا إلى احترام خصوصية الآخرين ومراعاة مشاعرهم بعيدًا عن التنمر والأحكام القاسية.
 

الشيخ محمد حسن الشيخ محمد محمد حسن

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

جيب واجونير

محبوبة الجماهير.. جيب تودع أشهر سياراتها بسبب نقص المبيعات

لكزس

تسريب صور لكزس NX بعد التعديلات الجديدة

دراجة

بتاخد شخصين.. أثقل "عجلة" في العالم لن تصدق سعرها

بالصور

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد