محافظ الإسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان المنطقة الحرة العامة

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ونيكولاوس زاميس رئيس قسم التجارة بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، المنطقة الحرة بالعامرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم فرص الاستثمار.

وشملت الجولة ، تفقد عدد من كبرى المصانع بالمنطقة، حيث اطلع الوفد على سير العملية الإنتاجية وأحدث التقنيات المستخدمة داخل تلك المصانع.

وخلال التفقد أكد المهندس أيمن عطية، أن المنطقة الحرة تُعد إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، لما تقوم به من دور بارز في دعم القطاع الصناعي، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، أعرب وفد الاتحاد الأوروبي ، عن تقديره لمستوى التطور الذي تشهده المنطقة الحرة، مؤكدًا اهتمامه بتوسيع مجالات التعاون مع الجانب المصري، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور أيمن عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.