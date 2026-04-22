الاتحاد الأوروبي ينظم حفل استقبال للمشاركين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر أنجلينا آيخهورست، على دعم النساء والإبداع، وإتاحة فرص عمل للأجيال القادمة، بالتعاون مع شركائنا.

وقالت السفيرة خلال بيان صحفي صادر اليوم /الأربعاء/، على هامش حفل استقبال للمشاركين فى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي نظمة الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع سفارة دولة قبرص بالقاهرة، بمدينة أسوان ، بحضور الدكتور أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، وحسن أبو العلا، مدير المهرجان، ومحمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، وعدد من كبار الشخصيات العامة والفنانين المشاركين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن هذا الحضور الواسع، للمشاركين في الحفل، يعكس التزام مشتركا بدعم المرأة، وتعزيز مساهمتها في السينما والفنون.

بدوره أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على ترحيبه بمسؤولي الاتحاد الأوروبي بمصر، وضيوف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، لتواجدهم معنا الآن ضمن فعاليات وأنشطة المهرجان، والذي أصبح مساحة للثقافة، ومنصة للإبداع، ونقطة التقاء للحضارات.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المهرجان يمثل منصة رفيعة تعكس قوة الفن في تشكيل الوعي والتعبير عن قضايا المجتمع وصناعة المستقبل ، وعلى مدار عشر دورات متتالية، رسّخ مكانته كأحد أهم المنصات الداعمة لقضايا المرأة تقديرًا لدورها المحورى فى صناعة السينما حيث كانت المرأة بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص فى طليعة هذا المجال إبداعًا وتأثيرًا وريادة أمام الكاميرا وخلفها ، كما كانت ولا تزال شريكًا أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية، وعنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستدامة والتوازن داخل المجتمع.

المستشارة أمل عمار تشارك في اللقاء الذي نظمه الاتحاد الأوروبي على هامش مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، على الشراكة الاستراتيجية الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، والتى أثمرت على مدار السنوات الماضية عن نماذج مضيئة للتعاون البنّاء والداعم لمسيرة تمكين المرأة في مصر، مؤكدة على أن هذه الشراكة لم تكن مجرد إطار للتعاون، بل جسّدت رؤية مشتركة قائمة على الإيمان العميق بأن المساواة بين الجنسين ليست هدفًا مرحليًا، وإنما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر عدلًا واستقرارًا.

وأشادت عمار بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم هذا المهرجان، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز الحوار الثقافي، ودعم الفنون باعتبارها جسرًا للتواصل بين الشعوب، ومنصة لنشر قيم التفاهم والتنوع.

وقالت إن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، هذا الحدث الثقافي والفني الدولي الذي استطاع، عبر سنوات انعقاده، أن يرسّخ مكانته كمنصة رائدة تُعلي من صوت المرأة، وتمنحها مساحة للتعبير والإبداع، وتطرح قضاياها برؤية إنسانية عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

وأكدت أن هذا المهرجان قد أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير، حيث لم تعد السينما مجرد وسيلة للعرض، بل غدت أداة فاعلة في تشكيل الوعي، وإعادة صياغة الصور النمطية، وفتح آفاق أرحب لفهم تجارب النساء وقصص نجاحهن وتحدياتهن.

وأضافت إن التعاون بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي يمثل تجربة رائدة، أثمرت عن العديد من البرامج والمبادرات التي كان لها أثر ملموس في دعم المرأة سواء من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة العامة، أو دعم استقلالها الاقتصادي، أو تسهيل حصولها على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فضلًا عن التعاون في معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، عبر توفير بدائل تنموية آمنة ومستدامة، وهو ما يؤكد أن تمكين المرأة لا يتحقق عبر مسار منفرد، بل يتطلب شراكات قوية، وتكاملًا في الأدوار، وتبادلًا للخبرات، وهو ما نعتز بتحقيقه مع شركائنا الدوليين.

كما أكدت المستشارة أمل عمار علي أن المجلس القومي للمرأة يؤمن بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الأوطان، وأن دعم حضورها في مجالات الإبداع والثقافة، وعلى رأسها صناعة السينما، يمثل رافدًا أساسيًا لتعزيز قيم التقدم والانفتاح.

وشهد حفل الاستقبال الذي نظمة الاتحاد الأوروبي، تكريم عدد من المشاركين والفنانين المشاركين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، من بينهم ليلى علوي وسولاف فواخرجي، وسماح أنور، وأروى، وغيرهم وذلك تقديرًا لمسيرتهما الفنية وإسهاماتهما في دعم قضايا المرأة عبر السينما.

تجدر الإشارة إلى ان هذا التكريم يأتى تأكيد واضح على دعم الاتحاد الأوروبي للحراك الثقافي في مصر، وتزامنًا مع احتفال مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بعامه العاشر، بما يعكس تنامي مكانة أسوان كمركز حيوي للشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي.

وفي سياق أخر، قام وفدا من سفارة الاتحاد الأوروبى بمصر، برئاسة السفيرة أنجلينا آيخهورست، يرافقها سيرخيو كارانزا سفير مملكة إسبانيا، وممثلى وكالة التنمية الإسبانية. بتفقد وزيارة عدد من المشروعات التى يدعمها الاتحاد بمحافظة أسوان، والتى يتم تنفيذها بقرى مركز كوم أمبو .

وتفقد وفد الاتحاد الأوروبى ومسؤولى السفارة الأسبانية مركز شباب البصالى، ومعرض منتجات مشروع “بذور المستقبل”، إلى جانب زيارة مركز الطفولة، حيث اطلع الوفد على نماذج حية لقصص نجاح السيدات المستفيدات، وما تم تحقيقه من نتائج فى مجالات التمكين الاقتصادى والاجتماعى.

وتضمن حفل الاستقبال فقرات فنية واستعراضية، وافتتاح معرض للمشغولات اليدوية.