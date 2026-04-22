محمد بن راشد يُطلق أضخم مشروع للنقل في دبي بتكلفة 34 مليار درهم

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات عن إطلاق مشروع ضخم جديد لتوسعة مترو دبي، يتمثل في إنشاء “الخط الذهبي” بطول 42 كيلومترًا وعلى عمق يصل إلى 40 مترًا تحت الأرض.

وأوضح عبر حسابه علي إكس" أن المشروع سيمر عبر 15 منطقة استراتيجية داخل دبي، وسيخدم نحو 1.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى دعمه لـ55 مشروعًا عقاريًا قيد التطوير.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 34 مليار درهم، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة إجمالي أطوال شبكة المترو بنسبة 35%، على أن يتم الانتهاء منه في 9 سبتمبر 2032.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، مشددًا على أن مشاريع دبي الكبرى لن تتوقف بل ستتسارع نحو بناء مستقبل أفضل لملايين البشر.