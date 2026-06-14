مونتيلا يتحسر على خسارة تركيا أمام أستراليا: لدينا الوقت لتصحيح الأخطاء

أبدى الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني لمنتخب تركيا، حزنه بعد السقوط أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فريقه لا يزال يمتلك فرصة التعويض في الجولتين المقبلتين.

وقال مونتيلا في تصريحات عقب المباراة إن الهزيمة كانت مخيبة للآمال بالنسبة للمنتخب التركي، خاصة أنها جاءت في بداية المشوار بالمجموعة الرابعة، مشيرًا إلى أن اللاعبين مطالبون بالاستفادة من الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء والعمل على معالجتها سريعًا قبل المواجهات المقبلة.

وأوضح المدرب الإيطالي أن منتخب أستراليا اعتمد على أسلوب دفاعي منظم طوال فترات المباراة، مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة، وهو ما منح المنافس الأفضلية في بعض اللحظات الحاسمة.

وأضاف أن المنتخب الأسترالي نجح في استغلال نقاط قوته بأفضل صورة ممكنة، بينما لم يتمكن لاعبو تركيا من ترجمة الاستحواذ النسبي إلى فرص حقيقية أو أهداف.

وكان منتخب أستراليا قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق نيستوري إيرانكوندا بعد مجهود فردي مميز أنهاه بتسديدة قوية داخل الشباك التركية، قبل أن يضيف كونور ميتكالف الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء قضت على آمال الأتراك في العودة إلى أجواء اللقاء.

ورغم المحاولات التركية خلال شوطي المباراة، فإن الدفاع الأسترالي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد “الكنغر” أول ثلاث نقاط له في المجموعة الرابعة ويضع المنتخب التركي تحت ضغط مبكر قبل الجولات المقبلة.

وأكد مونتيلا أن الوقت لا يزال متاحًا أمام منتخب تركيا لتدارك الموقف، مشددًا على أن بطولة كأس العالم لا تُحسم من مباراة واحدة، وأن الفريق سيعمل على مراجعة الأخطاء الفنية والبحث عن حلول هجومية أكثر فاعلية قبل المواجهة القادمة.

وكان المنتخب التركي قد بدأ اللقاء بتشكيل ضم أوجورجان تشاكير في حراسة المرمى، وأمامه زيكي سيليك ومريح ديميرال وعبد الكريم بارداكجي وفيردي كاديوجلو، بينما قاد خط الوسط هاكان تشالهان أوغلو وأوركون كوكجو وإسماعيل يوكسيك، خلف الثلاثي الهجومي كيريم أكتوركوجلو وأردا جولر وباريس ألبير يلماز.

وبهذه النتيجة، تلقى المنتخب التركي ضربة مبكرة في سباق التأهل عن المجموعة الرابعة، بينما عزز المنتخب الأسترالي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي العبور إلى الدور التالي، في انتظار باقي مباريات المجموعة التي تضم أيضًا الولايات المتحدة وباراجواي.