حملة رقابية مكثفة لضبط سوق الأسمدة والمبيدات والأعلاف بالإسماعيلية

قامت مديرية الزراعة برئاسة الدكتور محمد عطوه جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ حملة مرور مكثفة على محلات ومخازن الأسمدة والمبيدات والأعلاف، وذلك بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد (٤) محاضر للإتجار في الأعلاف بدون ترخيص، وعدد (٣) محاضر للإتجار في المبيدات بدون ترخيص، وعدد (٢) محضر للإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص.

وفي سياق متصل، وفي إطار مراقبة جودة المنتجات المتوفرة بمحلات تجارة الأعلاف، قامت إدارة الإنتاج الحيواني بتنفيذ مرور ميداني بزمام مركز الإسماعيلية، لمتابعة إجراءات ترخيص محلات الأعلاف، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط وذلك حرصًا على توفير أعلاف آمنة وعالية الجودة للمربين وضمان سلامة المنتجات الحيوانية التي تصل إلى المستهلك.