إحالة 17 من العاملين غير الملتزمين للتحقيق بمركز منيا القمح

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على جميع المنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط منظومة العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون بما يحقق الانضباط الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء داخل الجهاز الإداري وينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تعد أحد أهم أدوات حوكمة العمل داخل الوحدات المحلية لما لها من دور فاعل في تعزيز الانضباط الإداري والتأكد من تواجد العاملين بمقار عملهم بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء تم تشكيل لجان تفتيشية من فريق عمل الإدارة للمرور المفاجئ على رئاسة مركز ومدينة منيا القمح والوحدة المحلية بملامس التابعة لها للتأكد من انتظام سير العمل ومراجعة التزام العاملين بتقديم الخدمات للمواطنين.

وخلال أعمال المتابعة تبين عدم حضور عدد ( ٧ ) من العاملين برئاسة المركز و (١٠ ) من العاملين بالوحدة المحلية بقرية ملامس وتم التوقيع قرين أسمائهم بما يفيد الغياب مع التنبيه بالتحقق في حالة سماح رصيد الإجازات ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين للتحقيق في الملاحظات الواردة بتقارير لجان المتابعة واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها بما يسهم في إحكام منظومة العمل الإداري وتحقيق الانضباط الوظيفي وينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.