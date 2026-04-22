البنتاجون: تطهير مضيق هرمز من الألغام قد تستغرق 6 أشهر

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قدم إحاطة سرية للكونغرس، أوضح فيها أن أي عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام لا يمكن البدء بها إلا بعد انتهاء الحرب مع إيران، ما يعكس تعقيد الوضع العسكري في المنطقة.

وبحسب التقييم الذي عرضه البنتاجون، فإن إزالة الألغام التي يعتقد أن إيران زرعتها في المضيق قد تستغرق نحو ستة أشهر كاملة، وهو ما يجعل إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي بشكل آمن عملية طويلة ومعقدة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، إلى أن المسؤول العسكري قدم هذا التقدير خلال جلسة إحاطة مغلقة أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء. وقد أثار الجدول الزمني المقترح، وفق مصدرين، استياء نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

وتحذّر التقديرات من أن استمرار إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه قد ينعكس على أسواق الطاقة العالمية، حيث من المتوقع بقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة ممتدة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

ويرى مسؤولون أن التداعيات الاقتصادية للصراع قد تستمر حتى نهاية العام وربما لما بعده، وهو ما قد ينعكس بدوره على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، والتي قد تشهد تأثيراً مباشراً لهذه التطورات على الناخبين والنتائج الانتخابية.