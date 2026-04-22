قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يُطالب بتمديد مواعيد الغلق حتى 1 صباحًا مع بداية الصيف .. فيديو
أحمد موسى: الدولة ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التسعيرة الجبرية
أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن فريسة لأي استغلال
المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البنتاجون: تطهير مضيق هرمز من الألغام قد تستغرق 6 أشهر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” قدم إحاطة سرية للكونغرس، أوضح فيها أن أي عملية لتطهير مضيق هرمز من الألغام لا يمكن البدء بها إلا بعد انتهاء الحرب مع إيران، ما يعكس تعقيد الوضع العسكري في المنطقة.

وبحسب التقييم الذي عرضه البنتاجون، فإن إزالة الألغام التي يعتقد أن إيران زرعتها في المضيق قد تستغرق نحو ستة أشهر كاملة، وهو ما يجعل إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي بشكل آمن عملية طويلة ومعقدة.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، إلى أن المسؤول العسكري قدم هذا التقدير خلال جلسة إحاطة مغلقة أمام أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء. وقد أثار الجدول الزمني المقترح، وفق مصدرين، استياء نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

وتحذّر التقديرات من أن استمرار إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه قد ينعكس على أسواق الطاقة العالمية، حيث من المتوقع بقاء أسعار النفط والغاز مرتفعة لفترة ممتدة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

ويرى مسؤولون أن التداعيات الاقتصادية للصراع قد تستمر حتى نهاية العام وربما لما بعده، وهو ما قد ينعكس بدوره على المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، والتي قد تشهد تأثيراً مباشراً لهذه التطورات على الناخبين والنتائج الانتخابية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد