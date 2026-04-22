إرادة سياسية.. برلماني: الدولة حاربت الإرهاب في سيناء وكانت تنفذ المشروعات التنموية في نفس الوقت

علق النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، على احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى عيد تحرير سيناء .



وقال فايز أبو حرب في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الحرب على الإرهاب في سيناء كانت أكثر شراسة ".

وأضاف فايز أبو حرب :" الدولة المصرية كانت تحافظ على المدنيين في سيناء وحاربت الإرهاب وكان تبني وتنفذ المشروعات التنموية في نفس الوقت".

وتابع فايز أبو حرب :" هناك إرادة سياسية تتمثل في رغبة الرئيس السيسي في إحداث التنمية الشاملة على أرض سيناء ".



وأكمل فايز أبو حب :" يتم تطوير البنية التحيتة والأساسية في سيناء ويتم تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة ".

