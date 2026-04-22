مراسل صدى البلد في بروكسل: إشادة أوروبية بدور مصر.. وقمة لبحث ما يحدث في المنطقة| تفاصيل

أكد مجدي يوسف، مراسل قناة "صدى البلد" في بروكسل، أن القمة التي يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي في قبرص يوم الجمعة ستشهد حضور غالبية قادة دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها قمة بالغة الأهمية وتحمل عنوان "ما يحدث في المنطقة".

وقال "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن العلاقات بين مصر وقبرص تتجاوز حدود الصداقة، وتمتد إلى شراكة استراتيجية قوية، لافتًا إلى أن قبرص تلجأ إلى مصر في بعض القضايا الداخلية للاستشارة، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

التطورات الجارية في المنطقة

وأضاف مراسل قناة “صدى البلد”، أن التطورات الجارية في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على العالم بأسره، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية دفاعية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.

تصريحات الرئيس الفنلندي بشأن مصر

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الفنلندي بشأن مصر تعكس قناعة راسخة بأهمية دورها، مؤكدًا أنه يعتبرها من أهم دول العالم، ويدعو دائمًا إلى الاستعانة بها في حل أزمات الشرق الأوسط.

وأوضح أن رئيس فنلندا زار مصر عدة مرات وشهد حجم التطور الكبير الذي تحقق، ما دفعه للإشادة بما وصلت إليه البلاد، معتبرًا أن هذا التقييم يعكس الواقع الفعلي.