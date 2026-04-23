عبدالجليل: مواجهة الزمالك وبيراميدز حاسمة في سباق الدوري.. والتعادل الأقرب

أكد محمد عبدالجليل أن مواجهة الزمالك وبيراميدز تعد من أصعب مباريات الدوري هذا الموسم، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تحديد ملامح المنافسة على اللقب.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "مباراة الزمالك وبيراميدز صعبة للغاية، وفي حال فوز الزمالك سيقترب بنسبة تصل إلى 70% من التتويج بلقب الدوري المصري".

وأضاف: "معتمد جمال سيدير اللقاء بتوازن كبير، لأنه يدرك أن التعادل قد يضع الفريق في موقف صعب في سباق المنافسة".

وتابع: "هجمات محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، تتسم بالقوة والاندفاع، لكن في حال وجود أحمد فتوح وشيكو بانزا، يمكن الحد من خطورته بشكل نسبي".

وأشار إلى أن: "نتيجة المباراة تهم الأهلي، حيث يصب في مصلحته تعادل الفريقين أو فوز بيراميدز".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع أن تنتهي المباراة بنتيجة التعادل في ظل تقارب المستوى بين الفريقين".