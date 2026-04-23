بالأسماء .. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد في جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.



وشملت القرارات في جامعة بنها تعيين الدكتور حامد الزعبلاوي الأستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب ، وتعيين الدكتور محمد المعداوى الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب ، وتعيين الدكتورة أمل محمد الأستاذ بقسم طب الأحياء المائية بكلية الطب البيطري وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب ، وقيام الدكتور محمود عبد الغني الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد جودة الأستاذ بقسم الاحصاء والرياضة والتامين بكلية التجاره رئيسا لمجلس قسم الاحصاء والرياضة والتامين بالكلية ، وتعيين الدكتورة مروه سعيد الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا بالكلية ، وتعيين الدكتور هيثم أحمد الأستاذ بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات بكلية علوم الرياضة رئيسا لمجلس قسم نظريات وتطبيقات رياضيات المنازلات بالكلية ، وقيام الدكتورة ساره محمود الاستاذ المساعد بقسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال رئاسة مجلس قسم الذكاء الاصطناعي بالكلية ، وقيام الدكتور ايمن مصطفى الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بأعمال رئاسة مجلس قسم علم الاجتماع بالكلية ، وقيام الدكتور محمد معوض الاستاذ بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بأعمال رئاسة مجلس قسم القانون الدولي الخاص بالكلية.