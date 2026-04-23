لتعزيز التعاون الدولي .. وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة أوبودا بالمجر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من الجامعة بزيارة لجامعة أوبودا بالمجر وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعتين.



وضمّ وفد الجامعة كلا من الدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها والدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا وقام وفد الجامعة بنها بزيارة إلى جامعة Óbuda بدولة المجر، وذلك ضمن برنامج ايرسموس+ بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات العمارة والهندسة المدنية.

وقال " الجيزاوى " أن الزيارة تأتي فى إطار حرص جامعة بنها على دعم الشراكات الدولية، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وتضمن برنامج الزيارة استقبالًا رسميًا بمكتب نائب رئيس الجامعة، حيث تم تقديم عرض تعريفي عن جامعة اوبودا ومجالاتها البحثية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المشترك .

كما شمل البرنامج زيارة معهد الهندسة المدنية والمعمارية، حيث تم عقد لقاء مع أعضاء هيئة تدريس من التخصصات المختلفة وعرض نبذه عن نظام الدراسة ومقتطفات من المشروعات المتميزة، بالإضافة إلى جولة ميدانية داخل القاعات والمعامل منها معمل التربة و معمل الهيدروليكا، للاطلاع على الإمكانيات البحثية والتطبيقية المتقدمة، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن جامعة أوبودا في بودابست، المجر، تأسست عام 1879، وتعتبر من أبرز الجامعات التقنية في المجر، وتتميز بتركيزها على الهندسة، علوم الكمبيوتر، والذكاء الاصطناعي وتصنف كواحدة من أفضل الجامعات في المجر.