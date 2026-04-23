مدبولي: نعمل على ترسيخ شعار "صنع في مصر" من خلال منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: تطوير ملف «الولاية على أموال القُصّر» يجب أن يكون على أولوية قانون الأحوال الشخصية

النائبة بثينة مصطفى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أكدت النائبة بثينة مصطفى ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قضايا الأسرة المصرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التماسك المجتمعي، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الحلول الجزئية إلى منظومة شاملة ومتكاملة تُعالج مختلف الملفات المرتبطة بالأسرة في إطار واحد، يضمن التنسيق ويمنع التلاعب، ويضع مصلحة الطفل الفضلى في صدارة الأولويات.

وأوضحت مصطفى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المنظومة يجب أن تجمع بين الأبعاد التشريعية والتنفيذية والمجتمعية، بما يحقق التكامل الحقيقي بين الجهات المعنية، ويُنهي حالة التشتت التي تُثقل كاهل الأسرة، مؤكدة أهمية أن نكون صوتًا للمواطنين ورمانة الميزان التي تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وفي هذا السياق، أشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أن قضايا الأسرة لا يمكن فصلها، بل تشمل حزمة مترابطة من الملفات، من بينها سن الحضانة، وملف النفقة وآليات تنفيذ الأحكام والعقوبات الرادعة، والولاية التعليمية، إلى جانب الولاية على المال، باعتبارها جميعًا عناصر تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة ومستقبل الأطفال.

وأكدت أن تطوير ملف الولاية على أموال القُصّر يجب أن يأتي ضمن هذه المنظومة المتكاملة، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في الرقمنة الحقيقية لخدمات النيابة المختصة، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات ويحد من التعقيدات، إلى جانب مراجعة القيم المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة إدارة أموال القُصّر للحفاظ على قيمتها وتنميتها.

وأضافت أن هناك توجهًا لدراسة إنشاء كيان مؤسسي أكثر كفاءة، مثل هيئة مستقلة للولاية على أموال القُصّر، بما يعزز الشفافية والحوكمة، شريطة أن يكون جزءًا من منظومة واضحة تمنع تداخل الاختصاصات أو خلق أعباء إدارية جديدة.

كما شددت على أن بناء هذه المنظومة لا يكتمل دون العمل على رفع الوعي المجتمعي، والحد من العنف الأسري، وإعادة بناء منظومة القيم وترسيخ الهوية، باعتبارها عوامل أساسية في تحقيق الاستقرار الحقيقي للأسرة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن الهدف ليس فقط تطوير القوانين، بل بناء منظومة متكاملة تحمي الأسرة وتُمكّنها في الوقت نفسه، بما يضمن تحقيق العدالة، ويعزز من تماسك المجتمع في ظل التحديات الراهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

المتهمة

القبض على سيدة أتلفت كاميرات مراقبة خاصة بمنزل جارتها بالبحيرة

المستشار عماد الخولي

خان الأمانة واتبع شهواته |حيثيات الحكم علي المتهم بإغتصاب ابنته بالإعدام شنقاً في الطالبية.. خاص

أرشيفية

إحالة 7 متهمين للجنايات بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية

بالصور

لا تتجاهل الصداع وتغيرات الرؤية.. علامات غير متوقعة تدل على مشاكل في المخ و الأعصاب

أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية
أعرض لا يجب تجاهلها تدل على أضطرابات خطيرة في المخ والأذن الداخلية

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

فيديو

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد